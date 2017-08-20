أخبار ليبيا 24 – خاص

أكد الناطق باسم صنف الهندسة العسكرية علي العوامي، اليوم الأحد، أن فصيل الهندسة العسكرية تمكن من تفكيك الملاغم بعدد من شوارع وسط البلاد وقاموا تنظيفها بالكامل.

وأوضح العوامي في تصريح خاص لـ “أخبار ليبيا 24” أن فصيل الهندسة العسكرية التابع لغرفة عمليات الكرامة تمكن من الدخول إلى مصرف الوحدة المختار ومصرف الجمهورية شارع الشريف رفقة موظفي المصرف وذلك لتفكيك الملاغم الموجودة هناك.

وأضاف أن عملية تفكيك الملاغم والمفخخات داخل المصرفين تمت بنجاح دون وقوع أي اصابات بأفراد الهندسة العسكرية والموظفين.

وأشار الناطق باسم الهندسة العسكرية، إلى أن مفرزة الهندسة العسكرية انتهت من تمشيط شارع درنة وشارع فندق الأنيس ومحكمة شمال بنغازي وتم تنظيفها بالكامل من قبل الجرافات بعد تفكيك كافة الملاغم الموجودة هناك.