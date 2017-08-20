أخبار ليبيا 24 – خاص

أكد عضو مجلس الإدارة بنادي النصر أن لجنة تنظيم المسابقات بالاتحاد الليبي لكرة القدم نقلت مباراة النصر وخليج سرت من ملعب الخمس الى ملعب امساعد .

وقال في تصريحات صحفية أن المباراة ستقام في 23 من أغسطس الجاري على تمام الساعة الرابعة والنصف مساءً، مشيرا إلى أن سبب نقل المباراة لملعب امساعد كان بعد مطالبات أندية بنغازي وأن تكون مباريات خليج سرت في المنطقة الشرقية على اعتبار انهم يلعبون في مجموعة فرق المنطقة الشرقية .

منوهاً أن فريق النصر قد يصل الى طبرق في 22 من أغسطس قبل يوم من ملاقاة خليج سرت .

من جهة أخرى قال البركي إن الفريق في تطور و مباراة الاتحاد الودية التي تعادل فيها امس السبت 0-0 بطرابلس كانت داعم معنوي وفني ممتاز

وعن اللاعبين الغانيين المحترفين بصفوف النصر تحدث أنهم سيصلون لبنغازي الاثنين المقبل ومشاركتهم مع الفريق تتوقف على راي المدرب واختياره للوقت المناسب .

ويلعب النصر ضمن فرق المجموعة الثانية في الدوري الليبي الممتا ز لكرة القدم رفقة الأخضر وشباب الجبل والتحدي وخليج سرت ونجوم اجدابيا والاندلس .