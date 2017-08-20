أخبار ليبيا 24 – خاص

أفاد مدير مكتب الإعلام في المنطقة التعليمية القبة فرج جمعة الجازي أنه تم اليوم الأحد استئناف امتحانات شهادة إتمام مرحلة التعليم الثانوي “القسم العلمي” الدور الأول.

وأوضح الجازي لـ”أخبار ليبيا24″ أن هذه الامتحانات هي للمواد المؤجلة والمواد التي صدر قرار بإعادتها للعام الدراسي 2017/2016م التي تم تأجيلها وفقا لقرار وزارة التعليم.

يذكر أن وزارة التعليم في الحكومة الليبية المؤقتة كانت قد أصدرت قرارًا بإلغاء بعض الامتحانات للثانوية العامة القسم العلمي بعدما تم تسريب الامتحانات وبث بعضها على صفحات التواصل الاجتامعي.

يشار إلى أن عدد لجان الامتحانات في المنطقة التعليمية القبة (5) لجان موزعة مابين الطلبة النظاميين “عام – حر – ومنازل” وفقا لمكاتب الخدمات التعليمية “القبة – رأس الهلال – عين مارة – التعليم الحر” بواقع عدد (369) طالب وطالبة.