أخبار ليبيا 24 – خاص

انعقد أمس السبت بالرباط، الاجتماع الفني لبطولة شمال أفريقيا لكرة القدم، لمواليد 2002، التي ستقام بداية من الغد حتى 24 أغسطس ، بمشاركة المغرب وتونس والجزائر إضافة الى منتخبنا .

وتقرر أن تجرى الدورة في شكل بطولة مصغرة من 3 جولات أيام 20 و22 و24 أغسطس على أن يحصل المنتخب صاحب المركز الاول على البطولة وأن تكون مدة لعب الباراة 80 دقيقة، على ملعب اصطناعي، وسيكون مسموحا بـ6 تبديلات للفريق في المباراة.

وتمّ خلال الاجتماع الفني للبطولة ضبط جدول المباريات وتوقيتها، وسيكون البرنامج على النحو التالي:

يوم الأحد 20 أغسطس

المباراة الأولى: الجزائر – تونس.

المباراة الثانية: المغرب – ليبيا.

يوم الثلاثاء 22 أغسطس :

المباراة الأولى : المغرب – الجزائر.

المباراة الثانية: تونس – ليبيا.

يوم الخميس 24 أغسطس:

المباراة الأولى: ليبيا – الجزائر.

المباراة الثانية: المغرب – تونس.