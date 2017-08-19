أخبار ليبيا 24 – خاص

وضع الأرجنتيني ليونيل ميسي، أيقونة برشلونة الإسباني، شرطًا للتوقيع على عقده الجديد مع البلوجرانا، الذي ينتهي في 2021.

وكان جوردي ميستري، نائب رئيس برشلونة، كشف أثناء تقديم اللاعب الجديد البرازيلي باولينيو، أن ميسي لم يوقع بعد على عقده الجديد.

وذكرت صحيفة “ديلي ستار”، أن ميسي طلب من برشلونة، إتمام التعاقد مع بعض الصفقات، قبل توقيع العقود الجديدة.

وأوضحت الصحيفة أن البرغوث الأرجنتيني سلّم قائمة للإدارة، تضمن التوقيع مع الفرنسي عثمان ديمبلي من بوروسيا دورتموند كبديل مناسب للبرازيلي نيمار.

وأوضحت الصحيفة أن باولو ديبالا ودي ماريا وأنطوان جريزمان، يعدون بدلاء محتملين للفرنسي ديمبلي، وقام ميسي بوضعهم في قائمته، التي سلمها للمدير الفني للفريق، إرنستو فالفيردي.

وكانت تقارير إخبارية قد أشارت إلى أن ميسي سيصبح بموجب العقد الجديد، صاحب أعلى راتب في العالم بـ40 مليون يورو سنويا، ولكن الفريق الكتالوني لم يكشف عن أي تفاصيل حول الأمر.