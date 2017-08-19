واصل مانشستر يونايتد بدايته الرائعة في الموسم الحالي وحقق انتصاره الثاني على التوالي في الدوري الإنجليزي لكرة القدم بفوز ساحق 4 – صفر على مضيفه سوانزي سيتي يوم السبت في افتتاح مباريات المرحلة الثانية من المسابقة.

وعزز مانشستر يونايتد موقعه في صدارة المسابقة بعدما حقق الفوز الثاني على التوالي بنفس النتيجة حيث سبق له الفوز على ويست هام 4 – صفر في مطلع الأسبوع الماضي.

ورفع مانشستر يونايتد رصيده إلى ست نقاط وتجمد رصيد سوانزي سيتي عند نقطة واحدة.

وحسم مانشستر يونايتد الشوط الأول لصالحه بهدف نظيف سجله إيريك بايلي في الدقيقة 45 بعد صمود رائع من أصحاب الأرض لم يكسره مانشستر إلا في الدقيقة الأخيرة من الشوط.

وفي الشوط الثاني ، عاد سوانزي سيتي لصموده وفشل مانشستر يونايتد في هز الشباك مجددا حتى جاءت الدقيقة 80 لتشهد بداية الطوفان من الفريق الضيف حيث سجل البلجيكي روميلو لوكاكو الهدف الثاني للفريق.

وأضاف الفرنسيان بول بوغبا وأنتوني مارسيال الهدفين الآخرين لمانشستر في الدقيقتين 82 و84 ليغرق الفريق مضيفه في غضون خمس دقائق.

ساديو ماني يقود ليفربول إلى تجاوز كريستال بالاس

اد النجم السنغالي ساديو ماني فريقه ليفربول إلى فوز ثمين وصعب على كريستال بالاس يوم السبت في المرحلة الثانية من الدوري الإنجليزي لكرة القدم.

وأحرز النجم السنغالي الدولي هدفه في شباك كريستال بالاس قبل 17 دقيقة من نهاية المباراة، ليرفع ليفربول رصيده إلى أربع نقاط فيما مني كريستال بالاس بالهزيمة الثانية على التوالي في المسابقة.

وبدأت المباراة بأداء سريع وحماسي ومتكافئ من الفريقين حيث سعى كل منهما لتهديد مرمى الآخر ولكن هجمات الفريقين افتقدت للتركيز والدقة لتضيع الفرص تباعا.

بمرور الوقت ، أصبح ليفربول هو الأكثر هجوما وتهديدا لمرمى كريستال بالاس ولكن الحظ عاند الفريق في أكثر من كرة.

وشهدت الدقيقة 15 فرصة خطيرة لليفربول اثر هجمة سريعة وتمريرة عرضية من الناحية اليسرى انقض عليها جويل ماتيب المندفع داخل منطقة الجزاء ولعبها برأهه ولكن الكرة ذهبت بعيدا عن المرمى.

وشهدت الدقيقة 35 فرصة خطيرة لليفربول اثر تمريرة عرضية من الناحية اليسرى أيضا قابلها ساديو ماني بتسديدة مباشرة في اتجاه المرمى ولكنها كانت ضعيفة وفي متناول حارس المرمى.

وسدد روبرتو فيرمينو تسديدة صاروخية من خارج منطقة الجزاء في الدقيقة 41 وتصدى لها حارس مرمى كريستال بالاس ببراعة وفشل لاعبو ليفربول في متابعتها بشكل جيد لترتد إلى هجمة سريعة لصالح كريستال بالاس انتهت بتسديدة قوية أيضا أطلقها بونشيون من داخل منطقة الجزاء ولكن سيمون مينوليه حارس مرمى ليفربول تصدى لها ببراعة.

واستأنف ليفربول ضغطه الهجومي في الشوط الثاني ولكن ظلت الأهداف غائبة في ظل افتقاد الدقة والتركيز في إنهاء الهجمات.

وسنحت الفرصة للفريق في الدقيقة 52 عندما حصل على ضربة حرة أمام منطقة الجزاء مباشرة في مواجهة المرمى ولكن جيمس ميلنر سدد الكرة من فوق الحائط البشري الدفاعي لتعلو العارضة وتضيع الفرصة.

ورد كريستال بالاس بهجمة مرتدة سريعة تلاعب فيها روبن لوفتس تشيك بدفاع ليفربول ثم مرر الكرة ببراعة إلى كريستيان بنتيكي المندفع أمام المرمى مباشرة ولمت تسديدة بنتيكي ذهبت فوق المرمى مباشرة.

وسدد فيرمينو كرة مباغتة في الدقيقة 57 لكنها أخطأت مرمى كريستال بالاس. ودفع بعدها الألماني يورغن كلوب المدير الفني لليفربول بلاعبه الموهوب المصري محمد صلاح في الدقيقة 61 بدلا من دانيال ستوريدج.

وصنع صلاح فرصة خطيرة لليفربول في الدقيقة 70 لكن الحظ عاند الفريق وارتدت الكرة أكثر من مرى من أقدام المدافعين داخل منطقة الجزاء حتى سددها ساديو ماني ضعيفة في يد الحارس.

ولكن ساديو ماني نجح في تعويض الفريق عن هذه الفرصة الضائعة وسجل هدف التقدم للفريق في الدقيقة 73 . وجاء الهدف اثر هجمة بدأها ساديو ماني نفسه من الناحية اليسرى وتبادل فيها الكرة مع أندري روبرتسون وحاول الدفاع إبعادها ولكنها وصلت في النهاية إلى اللاعب السنغالي الذي سددها في الزاوية الضيقة على يمين الحارس ليكون هدف التقدم.

وواصل ليفربول ضغطه في الدقائق التالية وكاد صلاح يحرز هدفا للفريق في الدقيقة 82 اثر تمريرة عرضية من الناحية اليمنى قابلها برأسه وهو على بعد خطوات من المرمى لكنها ذهبت في يد الحارس.

وتلاعب صلاح بدفاع ليفربول على حدود منطقة الجزاء في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع للمباراة وسدد الكرة بيسراه في اتجاه الزاوية البعيدة على يمين الحارس ولكن الأخير تألق وتصدى للكرة ببراعة لينتهي اللقاء بفوز ليفربول بهدف نظيف.