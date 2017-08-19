عن عمر يناهز الـ 76 عاماً، رحل الكاتب المصري محفوظ عبد الرحمن إثر وعكة صحية تعرض لها قبل أسابيع، ونقل بسببها إلى المستشفى حتى وافته المنية.

محفوظ عبدالرحمن الذي ولد في الحادي عشر من شهر يونيو عام 1941 هو زوج الفنانة المصرية سميرة عبد العزيز، وقدم العديد من الأعمال الدرامية التي مازال الجمهور يرتبط بها حتى الآن، أبرزها “بوابة الحلواني” و”أم كلثوم” و”سليمان الحلبي”، كما قدم عددا من الأفلام أبرزها “ناصر 56”.

وكان مسلسل “ساق البامبو” الذي عرض في العام الماضي، هو آخر الأعمال التي شارك فيها، حيث أشرف دراميا على كتابته.

ومن المقرر أن تقام الجنازة الخاصة بالكاتب الراحل غدا الأحد، على أن يكون العزاء مساء الاثنين بمسجد الشرطة بمدينة السادس من أكتوبر.

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