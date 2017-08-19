أخبار ليبيا 24 – خاص

أصدرت القيادة العامة للقوات المسلحة، تعليماتها إلى آمر مجموعة عمليات عمر المختار عميد كمال الجبالي للسماح بخروج حجاج بيت الله الحرام من سكان مدينة درنة، والطلبة المرتبطين بمؤسسات تعليمية خارج المدينة.

ونصت التعليمات كذلك بحسب ما نقل الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة العربية الليبية عميد احمد المسماري- على السماح بدخول السلع التموينية الضرورية وغاز الطهي والمواد الطبية، وذلك عبر الطريق الساحلي وفي ساعات النهار فقط .

وحذرت مجموعة عمليات عمر المختار مواطني درنة من اختراق هذه الاستثناءات من قبل العناصر الإرهابية في المدينة الأمر الذي سيضطر الغرفة إلى إعادة النظر في هذا القرار .

يشار إلى أن القوات المسلحة العربية الليبية شددت طوقها الأمني على مدينة درنة عقب تبني شورى مجاهدي درنة التابع لتنظيم القاعدة الإرهابي في 30 يوليو الماضي لعملية إسقاط طائرة مقاتلة توفي قائدها عقيد طيار عادل الجهاني .