أخبار ليبيا24- خاص

وصل صباح الخميس إلى مطار بنينا الدولي، وفد من هيأة الطيران المدني الأردني على متن طائرة للخطوط الجوية الأردنية.

وقالت إدارة المطار – عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي – إن الهدف من وصول الوفد هو تقييم الوضع الفني والمعياري للمطار وذلك لإمكانية إعادة تشغيل الرحلات بين بنغازي وعمان على متن الخطوط الملكية الأردنية.

وفي ذات الشأن، أفاد مصدر أمني أن المطار في انتظار استئناف الرحلات الجوية إلى مطار القاهرة الدولي ،كما أنه من المتوقع انضمام مطارات سبها و براك الشاطئ إلى شبكة الرحلات الداخلية من وإلى مطار بنينا الدولي .