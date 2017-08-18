أخبار ليبيا24- خاص

قالت رئيس مجلس إدارة مفوضية المجتمع المدني عبير أمنينة اليوم الخميس، إن المفوضية بصدد اعتماد اللوائح الجديدة المنظمة لعمل منظمات المجتمع المدني المحلية والدولية.

وأضافت أمنينة، أن المفوضية ستحيل قريبًا مسودة مشروع قانون المجتمع المدني إلى مجلس النواب، بعد إجازة عيد الأضحى المبارك مباشرة.

وأوضحت رئيس مجلس إدارة مفوضية المجتمع المدني، أن هذا المشروع تضمن بعض الإضافات الطفيفة عن المسودة الأساسية التي تم تقديمها في وقت سابق إلى المؤتمر الوطني، وكانت نتاج عمل مجموعة من الخبراء المختصين.

وأشارت إلى أن الحزمة القانونية المنظمة للعمل الجمعياتي قد اكتمل في ليبيا، والتي روعيت فيها المعايير الدولية الخاصة بتنظيم العمل المدني وكثير من ملاحظات منظمات المجتمع المدني بالخصوص .