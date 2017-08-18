أخبار ليبيا24- خاص

قال أمين الخزينة في مصرف الأمان المرج أمجد غريدة، إن المصرف قام بتسييل مليون دينار لصالح مصرف الصحاري المرج لدعم السيولة المالية والتي وصلت بداية الأسبوع عن طريق مصرف ليبيا المركزي.

وأضاف غريدة في تصريح خاص لـ”أخبار ليبيا24″ أنه تم أيضا تسييل مبلغ 600 ألف دينار لصالح المصرف الزراعي المرج والذي يعتبر من المصارف المهمة في المدينة.

وأوضح أمين الخزينة في مصرف الأمان أنه سيتم خلال الأسبوع المقبل دعم مصرف الوحدة بمليون دينار قبل عيد الأضحى المبارك.

وأكد غريده أن هذه الخطوة التي قام بها مصرف الأمان تأتي في سبيل المساهمة في حل مشكلة نقص السيولة المالية في المصارف.

يشار إلى أن مصرف الأمان فرع المرج قام بتسييل ثلاثة ملايين دينار لصالح مصرف الجمهورية والسلفيوم وشمال أفريقيا خلال الأسبوع الماضي كما قام خلال الأشهر الماضية بدعم عدد من المصارف بقيمة 500 ألف دينار كحل لأزمة السيولة المالية بها.