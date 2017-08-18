يستضيف منتخب ليبيا لكرة القدم للمحليين، على ملعب المهيري بمدينة صفاقس التونسية، نظيره الجزائري،اليوم الجمعة في إياب المرحلة الأخيرة من تصفيات أمم أفريقيا، المقررة في كينينا 2018.

كانت مباراة الذهاب التي أقيمت على ملعب “الشهيد حملاوي” بمدينة قسنطينة، انتهت بفوز ليبيا (2-1).

وسيغيب عن تشكيلة المنتخب الليبي، مهند عيسى بداعي الإصابة، فيما سيكون باقي اللاعبين في جاهزية كاملة لخوض المباراة المرتقبة.

ويعول جلال الدامجة، مدرب المنتخب الليبي على العديد من اللاعبين الذين قدموا أداءً متميزًا في مباراة الذهاب على رأسهم الواعد مؤيد اللافي، والمدافع المخضرم معاذ عبود، إضافة للحارس محمد نشنوش.

من جهته، سيبحث منتخب الجزائر عن الفوز متسلحًا بفريد الملالي، الذي غاب عن لقاء الذهاب بداعي الإصابة.

كانت لجنة الحكام بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم “كاف”، اختارت المصري أمين عمر، لإدارة اللقاء، يعاونه محمود أبو الرجال، مساعد أول، وأحمد توفيق مساعد ثانٍ، ومحمد الحنفي، حكمًا رابعًا.