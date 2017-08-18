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ذكر الناطق الرسمي باسم منظمة الصحة العالمية في ليبيا أحمد العليقي، أنه منذ أيام نظمت منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة الليبية لقاء عمل لمدة أسبوع حول مشروع تعزيز النظام الصحي في الاتحاد الأوروبي / ليبيا تعزيز نظام المعلومات الصحية والادوية وإدارة سلسلة التوريد.

وأضاف العليقي أن لقاء العمل انطلق في 14 أغسطس وحتى اليوم الخميس في تونس، وتشكل حلقة العمل جزءا من مشروع يموله الاتحاد الأوروبي ويدعم إدارة سلسلة الإمداد وإدارة المعلومات الصحية.

وأوضح الناطق الرسمي باسم منظمة الصحة العالمية أنه الهدف العام من هذا اللقاء الذي حضره وزير الصحة رضا العوكلي تعزيز المهارات التقنية لتخطيط وإدارة سلسلة التوريد من الادوية والأجهزة الطبية.

وأكد العليقي أن لقاء العمل سيساعد على بناء القدرات في جعل الخدمات الصحية في ليبيا أكثر كفاءة وقادرة على تلبية الاحتياجات الصحية للمواطنين، لافتا إلى أن حلقة العمل تستهدف قضايا من قبيل الحد من نقص المعدات الأساسية أو عطلها، وتشجيع الاستخدام المسؤول للأدوية وخاصة المضادات الحيوية، وتسهيل الحصول على الأدوية الأساسية، والاستفادة المثلى من استخدام المرافق الصحية، كل هذه العوامل سوف تسهم في تحسين مراقبة الأمراض.