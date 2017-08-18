أخبار ليبيا24- خاص

شنت مقاتلات سلاح الجو الليبي التابعة لرئاسة أركان القوات الجوية، غارات جوية على مواقع وتمركزات شورى درنة الإرهابي في محور الظهر الحمر جنوبي المدينة.

واستهدفت مقاتلات سلاح الجو الليبي صباح اليوم الخميس المحور الجنوبي لمدينة درنة في الظهر الحمر ومزرعة بوختاله، فضلاً عن استهداف تجمعات خلف النصب التذكاري.

وخلفت الغارات الجوية خسائر كبيرة في الأرواح والآليات في صفوف الجماعات الإرهابية في مدينة درنة .

يشار إلى أن القوات المسلحة العربية الليبية دخلت في المراحل النهائية لترتيبات البدء في عملية عسكرية شاملة لتحرير مدينة درنة من الجماعات الإرهابية المسيطرة عليها.