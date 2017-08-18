أخبار ليبيا24- خاص

استعرض عميد بلدية بنغازي عبدالرحمن العبار مع مجلس أعيان بنغازي نتائج اجتماعهم الذي عقُد الأيام الماضية مع رئيس وزراء الحكومة المؤقتة عبدالله الثني بشأن المختنقات والصعوبات التي تواجهها المدينة.

وأكد أعيان بنغازي أن الثني تعهد بالاستجابة إلى المتطلبات المهمة والمستعجلة التي تحتاجها مدينة بنغازي خلال الأيام المقبلة.

وأوضحوا أنه تم مناقشة الترتيبات الخاصة بتنسيق عقد اجتماع بين مجلس ومشايخ برقة مع مجلس أعيان بنغازي بشأن الترتيب والتنسيق للاجتماع الذي طالبت به الهيأة الوطنية لمشايخ واعيان ليبيا.