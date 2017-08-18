قال مصدر قضائي مطلع على التحقيقات، الجمعة، إن السلطات الإسبانية تعتقد أن ثمانية أشخاص ربما شكلوا خلية نفذت هجوم برشلونة أمس وخططت لاستخدام أسطوانات غاز البوتان.

وقال خواكيم فورن، المسؤول بحكومة إقليم كتالونيا، لإذاعة محلية إن المهاجمين ربما خططوا لاستخدام الأسطوانات في الهجوم الذي قاد خلاله مشتبه به سيارة فان، ودهس المارة في شارع مزدحم.

وتلاحق قوات الأمن سائق الشاحنة الذي شوهد وهو يفر على قدميه.

وقالت الشرطة إنها قتلت خمسة مهاجمين في كامبرليس إلى الجنوب من برشلونة لإحباط هجوم آخر.

وقال فورن “الأولوية الآن للتعرف على هوية هؤلاء لإثبات وإظهار العلاقة بين كل الضالعين في الهجمات.. أولئك الذين أخذوا السيارة الفان، وأولئك الذين تمكنوا من الفرار”.

و قتل 13 شخصا وأصيب العشرات في عملية دهس بساحة “لاس رامبلاس” وسط مدينة برشلونة الإسبانية الخميس، حسب الحكومة المحلية والشرطة التي قالت إنها تتعامل مع الهجوم على أنه إرهابي قبل أن يعلن تنظيم داعش مسؤوليته عنه.

وقال وزير الداخلية في حكومة كاتالونيا، يواكيم فورن، للصحفيين إن 13 قتيلا و50 جريحا سقطوا في عملية الدهس، التي وقعت في أحد أشهر الساحات بالمدينة.

وذكرت مواقع مؤيدة للجماعات المتشددة أن تنظيم داعش الإرهابي تبنى الهجوم، الذي ضرب برشلونة، ثاني أكبر المدن الإسبانية.

وكانت الشرطة قالت عبر مكبرات الصوت إنها تتعامل مع “هجوم إرهابي”. وأعلن رئيس الوزراء الإسباني ماريانو راخوي، أنه على تواصل مع مختلف الأجهزة.

وأفاد شهود بأن السيارة الفان انطلقت بسرعة بشكل متعرج في شارع مزدحم، وهو مقصد شهير للسياح، وأسقطت ودهست المارة وتركت جثثا ملقاة في أنحاء الطريق.

وأشارت دائرة الإعلام في الشرطة الكاتالونية إلى أن “حادث صدم كبير في جادة لاس رامبلاس قام به شخص يقود شاحنة صغيرة”، أسفر عن سقوط ضحايا.

وضربت الشرطة طوقا في الساحة الشهيرة، وأمرت متجر مترو القريب ومحطة القطارات بإغلاق أبوابهما. وطلبت من الناس الابتعاد عن المنطقة حتى لا يعرقلوا خدمات الطوارئ. وحلقت مروحية فوق موقع الحادث.

ولاس رامبلاس هو شارع تجاري يشق وسط برشلونة، ويعد من أبرز المقاصد السياحية الرئيسية في المدينة. ويسير الناس على رصيف واسع وسط الشارع ولكن السيارات يمكنها التحرك في الجانبين.