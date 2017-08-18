أخبار ليبيا 24 – خاص

أودى حادث سير بالطريق الرابط بين منطقتي القعرة وكمبوت شرق طبرق فجر الخميس، بحياة 11 شخصًا.

وأفاد مراسل “أخبار ليبيا 24″، بتصادم سيارة فيتو مع سيارة تايوتا بطريق الموت كما يسميها أهل المنطقة، أسفرت عن مقتل 11 شخصًا.

تجدر الإشارة إلى أن هذه الطريق تتسبب يوميا في الكثير من حوادث الموت الجماعية بسبب تهالكها نتيجة مرور سيارات الشحن الكبيرة والتي لا يتم مراقبة أوزانها .

يذكر أن العديد من المشاريع وقعت لصيانة هذا الطريق ولكن كل المشاريع ذهبت أدراج الرياح، بحسب تصريحات المسؤولين بتلك المنطقة.