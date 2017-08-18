أخبار ليبيا24- خاص

أصدر رئيس الحكومة، وزير الداخلية المكلف عبدالله الثني، قرارا يقضي بتشكيل لجنة تتولى مهمة الإشراف والمتابعة على تنفيذ أعمال إنشاء “مبنى مديرية أمن بنغازي”.

ونص القرار على المهام الموكلة للجنة التي تتكون برئاسة عقيد صلاح أحمد هويدي وعضوية عقيد مصطفى محمد قرقوم ، وعضوية مهندس سعد سليمان عبد الرحيم الإشراف ومتابعة أعمال تركيب كاميرات مراقبة ومرئية للمدينة، وبناء البوابات الإلكترونية، وبناء قسم البحث الجنائي بالمديرية .

وشدد القرار على اللجنة ضرورة تقديم تقرير شهري مفصل عن أعمالها، ولها أن تستعين بمن لزوم الاستعانة به في سبيل أداء مهامها الموكلة.

يشار إلى أن رئيس الحكومة عبدالله الثني ناقش أوضاع البحث الجنائي بنغازي وذلك خلال اجتماع عقده في الثلاث عشر من أغسطس الجاري في مقر الحكومة المؤقتة في البيضاء بوكيل وزارة الداخلية عميد حسين العبار،ورئيس البحث الجنائي بنغازي العقيد صلاح هويدي.