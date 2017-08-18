أخبار ليبيا 24 – خاص

أكدت القيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية، خضوع الرائد محمود مصطفى الورفلي للتحقيق أمام المدعي العام العسكري في ذات القضايا المنسوبة إليه في صحيفة الدعوة القضائية للمحكمة الجنائية الدولية.

وأوضحت القيادة في بيان لها – تحصلت “أخبار ليبيا 24” على نسخة منه – أن الورفلي رهن التوقيف منذ تاريخ التكليف الصادر بالتحقيق من قبل القائد العام للقوات المسلحة العربية الليبية وذلك في 2 أغسطس الجاري.

وشدد البيان، على احترام القيادة العامة للاتفاقيات الدولية والقانون الدولي الإنساني ولتعاليم الشريعة الإسلامية، حيثُ أكد القائد العام للقوات المسلحة في عدة مناسبات وبلاغات لمنتسبي القوات المسلحة والقوة المساندة لها على ضرورة التقيد التام بهذه التعليمات والأوامر الصادرة بالخصوص.

وطمأنت القيادة العامة، المحكمة الجنائية الدولية بأن إجراءات التحقيق وبما يضمن تحقيق العدالة تسير وفق القانون العسكري الليبي ومنذ تاريخ التكليف، حيثُ تم إيقاف المتهم عن العمل وإيداعه بالتوقيف على ذمة القضية.

وأعلن البيان، استعداد القيادة العامة، التعاون مع المحكمة الجنائية الدولية وإطلاعها على نتائج التحقيق ومجريات المحاكمة.

وكانت قد أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرة اعتقال بحق الرائد محمود الورفلي، لاتهامه بتنفيذ إعدامات ميدانية لمدنيين ومقاتلين مصابين بين عامي 2016 و 2017.