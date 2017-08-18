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ذكرت البعثة الأممية للدعم في ليبيا أن وفدها والمجلس البلدي الزنتان ناقشا دعم تقديم الخدمات الأساسية، كالمياه والصرف الصحي والرعاية الطبية ومأوى داخلي للنازحين، وضمان عودة 3000 عائلة (ما يقارب الـ 20000 نازح) إلى منازلهم في العاصمة طرابلس.

وقال عميد بلدية الزنتان مصطفى الباروني، خلال لقاءه المندوب الأممي غسان سلامة في مدينة الزنتان “نقدر جهود المصالحة التي تبذلها الأمم المتحدة لجمع الليبيين حول طاولة واحدة”.

يشار إلى أن المبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة وصل صبح اليوم الخميس إلى مدينة الزنتان برفقة نائبته ومنسقة الشؤون الإنسانية في ليبيا ماريا ريبييور، في زيارة يلتقي خلالها سياسيين ونشطاء مدنيين في المنطقة.