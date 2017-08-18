أخبار ليبيا24- خاص

قال عضو مجلس النواب رئيس لجنة الحوار عبدالسلام نصية، إن بعد صدور حكم محكمة استنئاف البيضاء بوقف إحالة مسودة مشروع الدستور إلى مجلس النواب لا مناص الآن من استكمال لقاء باريس و الذهاب لانتخابات رئاسية و برلمانية في منتصف ديسمبر المقبل.

وأضاف نصية أن الذهاب لانتخابات رئاسية و برلمانية يسهم في توحيد المؤسسات وتخفيف معاناة المواطن وحماية سيادة ليبيا.

وأشار عضو مجلس النواب إلى أن حكم المحكمة من شأنه تعطيل إصدار قانون الاستفتاء و الانتظار لحين البت في الموضوع بصفة نهائية الأمر الذي سوف يتطلب المزيد من الوقت والمزيد من المعاناة.

وأكد نصية قائلا “الانتخابات الرئاسية و البرلمانية أصبحت الآن ضرورة للتخلص من كل الأجسام الحالية ولإنشاء هياكل دولة حقيقية قادرة على مواجهة التحديات الراهنة والقضايا الحقيقة في البلاد”.

يشار إلى أن محكمة استئناف الدائرة الإدارية البيضاء أصدرت حكما بوقف تنفيذ قرار رئيس الهيأة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور المقترح بإحالة مسودة مشروع الدستور إلى مجلس النواب لاعتماده والتصويت عليه.