أخبار ليبيا 24 – خاص

تمكن ضباط وأفراد جهاز المباحث العامة بمطار مصراتة الدولي بمشاركة الأجهزة الأمنية بالمطار والأجهزة الأمنية التابعة لمديرية أمن مصراتة من إحباط محاولة تهريب مبلغ 4,500,000 يورو ” أي مايزيد عن أربعين مليون دينار ليبي عن طريق مطار مصراتة الدولي” .

وأعلنت الأجهزة الأمنية بالمطار أنها تمكنت من ضبط أربعة حقائب، اليوم الجمعة، على متن طائرة الخطوط الجوية الإفريقية كانت في طريق تهريبها إلى مطار إسطنبول التركي.

وقالت الأجهزة – بحسب الصفحة الرسمية لمطار مصراتة الدولي – إن عملية الضبط تمت بالتعاون مع رئيس وأعضاء المباحث العامة ومركز الجمارك بمطار مصراتة الدولي.

وأوضحت الأجهزة أنه عند تفتيش الحقائب، أتضح أنه بداخلها تحتوي عملة أجنبية، وبشكل عاجل جرى استدعاء مدير نيابة مكافحة التهريب والمخدرات وتم فتح الحقائب ومصادرة المبلغ على الفور.