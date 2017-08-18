أخبار ليبيا 24 – خاص

استلم مركز بنغازي الطبي، شحنة من المستلزمات الطبية والتي تم إرسالها من قبل اللجنة الدولية للصليب الأحمر بمكتب بنغازي.

وذكر مدير المكتب الإعلامي بمركز بنغازي الطبي خليل اقويدر، أن الشحنة احتوت أكياس تغذية وخيوط جراحية ومواد مخدرة.

ومن جهته، قال مسؤول الإعلام بمكتب اللجنة الدولية للصليب الأحمر في بنغازي فارس أعبيد، إن هذه الشحنة جاءت نظرا للظروف التي يمر بها المركز الطبي من نقص في المستلزمات.

وأوضح أعبيد أنه هذه ليست الشحنة الأولى التي تقدمها لجنة الصليب الأحمر لمركز بنغازي الطبي، لافتاً إلى أنهم قاموا بدعم مستشفيات أخري منها الجلاء، ومستشفيات في البيضاء.