أخبار ليبيا 24 – خاص

قامت وحدة التحريات التابعة لجهاز الحرس البلدي بنغازي، بالتفتيش على معامل ومصانع الحلويات داخل منطقة بوعطني، للتأكد من صلاحية المواد المستخدمة بها والتأكيد على نظافتها.

وقال منسق العلاقات العامة والإعلام بالجهاز مخلوف السعيطي لـ”أخبار ليبيا 24″، إن وحدة التحريات ضبطت خلال التفتيش مواد منتهية الصلاحية، منها شوكولاتة خام وبودرة تستخدم في صناعة الحلويات.

وأضاف السعيطي، أنه جرى ضبط بعض المخالفات بتلك المحال، منها عدم وجود نظافة وعدم وجود شهادات صحية للعمال، حيث تم إحالتهم للنيابة للتحقيق واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.