‎أخبار ليبيا 24 – خاص

قال وزير الداخلية الإيطالي ماركو منيتي إنه رأى النور في نهاية النفق للحد من تدفقات المهاجرين من ليبيا بعد تباطؤ الوافدين عبر البحر الأبيض المتوسط في الأشهر الأخيرة.

‎وأضاف منيتي في مؤتمر صحافي يوم الثلاثاء – بحسب رويترز – “ما زلنا تحت النفق، إنه نفق طويل، لكني ابدأ رؤية الضوء في نهاية الأمر”، لافتًا إلى أن هذه الاتجاهات ستستمر في أغسطس ولكنها لم تعلق أكثر من ذلك.

‎وأوضح وزير الداخلية الإيطالي أنه كان من المهم التدخل على الجانب الآخر من البحر الأبيض المتوسط وركزنا على ليبيا، مؤكدًا أنه سيلتقي بنظرائه من ليبيا وتشاد والنيجر ومالي يوم 28 أغسطس، وسيجتمع قريبا في روما مع رؤساء المدن الليبية الرئيسية المعنية.

‎وأشار منيتي إلى أن دولة ديمقراطية مثل إيطاليا لا تطارد تدفقات المهاجرين لكنها تحكمها وتهدد التدفقات غير الخاضعة للرقابة الديمقراطية في البلاد، مشيرا إلى أن بلاده لا تتراجع لكنها مازالت ملتزمة بشدة بالإنقاذ في البحر .

‎وذكر الوزير الإيطالي أنه سيتم إيلاء الاهتمام أيضا لظروف المهاجرين الذين يعودون من البحر إلى ليبيا، وأن إيطاليا ستبدأ بتوزيع.

‎وأظهرت بيانات وزارة الداخلية أنس الثلاثاء أن 97293 شخصا وصلوا إلى إيطاليا حتى الآن في عام 2017 بانخفاض 4.15 % مقارنة بنفس الفترة من عام 2016 مايدل على تباطؤ أعدادهم بعد ارتفاع أعداد المهاجرين الوافدين من ليبيا في بداية العام.

‎وتناولت إيطاليا مشكلة المهاجرين مع استراتيجية المسار المزدوج، وتعزيز جهود ليبيا لمكافحة التهريب، وفي الوقت نفسه الضغط على المنظمات غير الحكومية المشاركة في عمليات الإنقاذ.

‎وقامت إيطاليا بتدريب أفراد من خفر السواحل الليبي ورفع مستوى أسطولها، بما يتماشى مع استثمارات الاتحاد الأوروبي لدعم عمليات البحث والإنقاذ في البحر وكذلك على طول حدودها.

‎وفي الداخل، أدخلت الحكومة الإيطالية مدونة سلوك للمنظمات غير الحكومية المعنية بالعمليات، وطالبت الشرطة المسلحة بالسفر على قواربها للمساعدة في استئصال مهربي الأشخاص.

‎ووافقت خمس من المجموعات الثماني العاملة في جنوب المتوسط على الشروط حتى الآن ورفضت منظمة أطباء بلا حدود التوقيع.