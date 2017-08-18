تمكنت الوكالة الوطنية لإدارة الطوارئ النيجرية من إعادة ما لايقل عن 138 مهاجراً من ليبيا إلى مطار مورتالا محمد الدولي بلاغوس و قال المنسق الاقليمي للمنظمة سليمان ياكابو أن من بين المهاجرين الذين تم إعادتهم من ليبيا أمس الخميس 106 إمرأة منهم 14 إمرأة حامل و ثلاث طالبات بالإضافة إلى 8 من الذكور البالغين و 21 طفلاً .

كما أضاق ياكابو : على رغم من تأخر الرحلة على متن طائرة شحن تابعة للخطوط الأفريقية الليبية إلا أنها وصلت الساعة 6 مساءاً .

و قد أرتفع عدد المهاجرين الذين تم إعادتهم من ليبيا إلى نيجريا حتى وصل إلى 318 شخص خلال الشهر الجاري بحسب ما صرحت به الوكالة الوطنية لحظر الإتجار بالبشر النيجرية و المتوقع أن يصل عدد المهاجرين العائدين من ليبيا مع نهاية الشهر إلى 540 مهاجراً .

و يذكر المنظمة الدولية للهجرة قامت بإعادة 2322 مهاجراً من ليبيا إلى نيجيريا في الفترة من مارس 2016 و حتى الأن ، كما تعمل المنظمة على إعادة تأهيل وإعادة إدماج العائدين “.