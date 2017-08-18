أخبار ليبيا 24 – خاص

ناقشت إدارة المرافق والشحن بشركة سرت أمس الخميس، وضعية منصتي الشحن “5” و “6” بميناء مرسى البريقة النفطي والتي تعاني من بعض المشاكل نتيجة قدمها.

وانتهي الاجتماع الذي عُقد بالخصوص إلى ضرورة المحافظة على الصيانة الوقائية لمنصة الشحن “6” والاتفاق على شراء جديدة لمنصة الشحن “5” نظراً لتقادمها وارتفاع تكاليف الصيانة لها.

وحضر الاجتماع رئيس لجنة الإدارة بشركة سرت عبدالله شويقي، وعضو لجنة الإدارة للشؤون المالية والإدارية محمد حميدة، وعضو لجنة الإدارة للهندسة والمشروعات عيسى ميلاد، ومدير إدارة المرافق والشحن عبد الله الترهوني، ومراقب العمليات البحرية المكلف أكرم الحاسي.

وعبر الدائرة المغلقة حضر الاجتماع من المؤسسة الوطنية للنفط مدير إدارة الإنتاج أنور عقيل، ومدير عام التصنيع والصيانة صالح البصير وعدد من الفنيين والمختصين.