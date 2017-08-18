أخبار ليبيا 24 – خاص

طالبت أندية ورابطة قدامى اللاعبين وعدد من الفعاليات الرياضية بمدينة بنغازي، بضرورة الفصل في الاحتجاج المقدم من قبل إدارة نادي شمال بنغازي بخصوص مباراة الوفاق والتي أشرك فيها لاعب لا يحمل الجنسية الليبية مما يستدعي إعطاء نتيجة المباراة لشمال بنغازي وهذا يترتب عليه صعود الفريق للمسابقة الدوري الممتاز.

ودعت الفعاليات الرياضية ببنغازي، الاتحاد الليبي لكرة القدم، لإيقاف منافسات الدوري الممتاز الليبي الممتاز والبث في طعن شمال بنغازي بشكل نهائي.

وعقدت إدارة نادي شمال بنغازي صباح الخميس اجتماع بمقر النادي بحضور رئيس نادي الهلال جمعة الرقاص ورئيس نادي النجمة حمد العقوري وعضو مجلس إدارة نادي النصر اشرف البركي ورئيس رابطة قدامى الرياضيين صلاح المنصوري إضافة على عدد كبير من رؤساء ومندوبي أندية من الدرجة الأولى.

وعرض المستشار القانوني لنادي شمال بنغازي عز الدين الغرابي عديد الوثائق التي تؤكد أحقية نادي شمال بنغازي بالطعن المقدم .

وشُكلت خلال الاجتماع لجنة تتكون من رئيس رابطة قدامى الرياضيين صلاح المنصوري، ورئيس نادي الهلال جمعة الرقاص، ورئيس نادي النجمة حمد العقوري.

وفي الختام، تم إصدار بيان تخلله تشكيل لجنة للتواصل مع أعضاء الجمعية العمومية للاتحاد الليبي في المنطقة الشرقية بشأن قضية شمال بنغازي، وتشكلت اللجنة من رئيس نادي التحدي أحمد الفلاح، والمستشار القانوني صلاح الفيتوري ورئيس نادي النجمة حمد العقوري .