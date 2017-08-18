أعتقلت السلطات التونسية 7 أشخاص و صاردت 6 مركبات لتهريب الوقود بعد أن تبادلت وحدات الأمن والجيش التونسي النار مع مجموعة من المهربين على الحدود الليبية قرب مدينة مدنيين بحسب ماذكرت وزارة الدفاع التونسية.

و بحسب تصريح وزارة الدفاع التونسية فأن الأشخاص الذيت تم القبض عليهم يحملون الجنسية التونسية فيما تراجع 6 مسلحين لداخل الأراضي الليبية أثناء الإشتباكات.

و يذكر أن علميات تهريب الوقود والسلع تنشط بين الحدود التونسية الليبية و تحاول أجهزة الأمن التونسية الحد من الظاهرة و قامت بإنشاء حاجز على طول الحدود إلا أن عمليات التهريب ظلت مستمرة حيث يعمل المهربين من البلدين بتبادل السلع المهربة و يعتبر الوقود من اهم المواد التي يتم تهريبها و ذلك لارتفاع سعره داخل تونس .