أخبار ليبيا24

قال الناطق الإعلامي لمديرية أمن المرج أحمد ضوء المسماري إنه تم القبض على شخص مصري الجنسية قام ببيع سيارة مواطن ليبي.

أنه ورد إليهم محضر جمع استدلال من مركز شرطة المرج وعليه تأشيرة من النيابة العامة مفاده شكوى مقدمة من المواطن (م.ب.ع) ضد المدعو محي فايد موسي عوض الله مصري الجنسية كونه قام بإحضار سيارته إليه لإصلاحها وبعد الرجوع لأخذ السيارة لم يجدها وتبين أن الشخص المصري قام ببيعها.

وأوضح الناطق الإعلامي أنه تم استلام المدعو عوض الله من مركز شرطة المدينة عن طريق مدير الامن وتأشيرة النيابة العامة وتم الاستدلال معه حول الواقعة.

وذكر ضو أن المتهم اعترف بما نسب إليه وأن لديه قضايا نصب واحتيال في مركز شرطة المدينة وعلية تم اتخاذ الإجراءات اللازمة.