أخبار ليبيا 24 – خاص

عقد رئيس جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية بالمنطقة الشرقية عقيد فرج صالح أمس الثلاثاء، اجتماعًا مع مدراء ورؤساء مكونات الجهاز بالمنطقة الشرقية، لمناقشة المواضيع التي تتعلق بسير عمل فروع الجهاز والصعوبات التي تعترضها وتعرقلها من تأدية المهام المكلفة بها.

وتناول الاجتماع عدة نقاط، منها معاملة المهاجرين غير الشرعيين معاملة حسنة بما يتماشي مع ديننا الإسلامي الحنيف، واحترام حقوقهم وفقا لما نصت عليها المواثيق والمعاهدات الدولية الموقعة التي تكون الدولة الليبية طرفاً فيها، على أن يكون ترحيلهم وفقًا للقوانين والتشريعات النافذة المعمول بها داخل الدولة .

وتطرق الحضور، إلى المشاكل التي يتعرض لها الجهاز بسبب تدخل بعض الجهات في عمله، وكذلك استغلال اسم جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية بالمنطقة الشرقية من البعض دون أن يكون له أي صفة لغرض تحقيق مكاسب مادية ومصالح شخصية.

وأكد الحضور على ضرورة تجميع المهاجرين غير الشرعيين من الجنسيات الإفريقية في مركز الإيواء بقنفودة بمدينة بنغازي لغرض اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لترحيلهم، وإعداد تقارير تفصيلية لإظهار جميع النتائج التي تحققت بفضل عمل لجان الحصر بالفروع.

وجرى الاتفاق خلال الاجتماع على إقامة ندوة توعوية في الأيام القليلة المقبلة للتعريف بظاهرة الهجرة غير الشرعية وأسباب تفاقمها وازديادها بشكل كبير في السنوات الأخيرة، وإيجاد الحلول التي يمكن من خلالها الحد قدر المستطاع من هذه الظاهرة وخاصة في ظل الظروف الأمنية الراهنة التي تمر البلاد .