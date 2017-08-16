أخبار ليبيا 24 – خاص

تمكنت القوات الخاصة “الصاعقة”، أمس الثلاثاء، من التقدم وتضييق الخناق على الإرهابيين المتحصنين بمنطقة اخربيش شمال بنغازي.

وأكد آمر التحريات بالقوات الخاصة الملازم مرعي الحوتي، مقتل 4 من الإرهابيين المتحصنين داخل أزقة اخريبيش أمس على يد قوات الصاعقة، منوهًا إلى المجموعات الإرهابية قامت بتلغيم كافة المنطقة.

ونعت تحريات القوات الخاصة مقتل جمعة اشويقير أحد أبطال سرية التحريات المقاتلة بالقوات الخاصة.

يشار إلى أن وحدة التحريات بالقوات الخاصة الصاعقة فقدت 92 شخصًا من مقاتليها خلال معركة تحرير مدينة بنغازي والتي انطلقت في أكتوبر من العام 2014.