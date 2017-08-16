أخبار ليبيا 24

انخفض عدد المهاجرين الذين يعبرون البحر الأبيض المتوسط للوصول إلى الشواطئ الإيطالية بشكل ملحوظ في شهر يوليو، وفقا لأرقام جديدة.

وتشير معطيات وزارة الداخلية الإيطالية التي نشرت على موقع المنظمة الدولية للهجرة إلى أن نحو 11100 مهاجر قد عبروا البحر المتوسط بخطر في شهر تموز مقارنة بأكثر من 23500 مهاجر في نفس الشهر من عام 2016 كما جاء في هذا البيان على موقع Politico.eu.

واستمرت مؤشرات التغير في أنماط الهجرة في الأيام الأولى من شهر آب. وتشير الاحصاءات الصادرة عن الوزارة يوم الخميس الى انه في الفترة بين كانون الثاني واليومين الاولين من آب، هاجر حوالي 95200 شخص من ليبيا الى ايطاليا، مقارنة بمهاجرة 98500 شخص خلال نفس الفترة من العام الماضي، وهذا يمثل انخفاض 3.42 في المائة.

الا ان ارقام وزارة الداخلية الايطالية المفاجئة ليست الاشارة الوحيدة الى ان عددا اقل من المهاجرين يختارون القيام برحلة خطيرة الى اوروبا.

وأفادت المنظمة الدولية للهجرة أن أرقام شهر تموز أبرزت “اتجاها يبرز تباطؤ في حركة الهجرة إلى إيطاليا خلال منتصف الصيف، وانخفاض عدد الوفيات (حوالي نصف الوفيات المسجلة في تموز 2015 و 2016).

كما تؤكد صحيفة غارديان البريطانية أن “الحكومة الإيطالية أشادت بانخفاض أكثر من 50٪ في عدد المهاجرين من ليبيا إلى إيطاليا في شهر تموز كنقطة تحول بفضل الإجراءات الأكثر صرامة ضد المهربين العاملين في البحر الأبيض المتوسط.