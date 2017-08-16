أخبار ليبيا 24 – خاص

قال الناطق الرسمي باسم مديرية أمن أمساعد الرائد أحمد الفرجاني، إن رجال البحث الجنائي تمكنوا من ضبط كمية من حبوب الهلوسة جنوب بلدية امساعد.

وأوضح الفرجاني، أن رجال البحث الجنائي بعد نصبهم لكمين ومطاردة على بعد 40 كم جنوب امساعد، تمكنوا من ضبط قرابة 41 كجم من حبوب الهلوسة والمخدرات، ومليون و50 ألف قرص ترامادول.

وأضاف الفرجاني، أن هذه الكمية هربت من مصر إلى ليبيا، حيثُ يوجد أصناف من المخدرات مكتوب عليها باللهجة المصرية (الحتة كده)، لافتًا إلى أن القضية سوف تحال إلى النيابة العامة لاتخاذ إجراءاتها بالخصوص.