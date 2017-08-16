أخبار ليبيا 24 – خاص

أودى حادث سير وقع في الطريق الواصل من منطقة المخيلي واستراحة النور جنوب مدينة درنة مساء الثلاثاء، بحياة أربعة من مرافقي وزير الخارجية والتعاون الدولي بالحكومة الليبية المؤقتة.

وقال مدير مكتب الإعلام بوزارة الخارجية أيمن البيباني، إن موكب وزير الخارجية والتعاون الدولي محمد الدايري، تعرض لحادث سير، مما أسفر عن مقتل المظفر عبدالسلام الرقيعى من مدينة المرج، وعادل ماضى الغزال من مدينة بنغازي، وسند الحنش البرعصى من مدينة البيضاء، وبوخير الله الدرسى من منطقة وادى الكوف.

وأكد البيباني، نجاة وزير الخارجية والتعاون الدولي من الحادث، وأنه لم يلحق به أية إصابات أثناء تعرض موكبه لحادث سير، لافتا إلى أنه بخير وبصحة جيدة.

وأوضح، أن سبب الحادث هو انفجار إطار السيارة ما تسبب في فقدان السيطرة ما أدى إلى انقلابها ووفاة اثنين من الحراسات وموظفين اثنين تابعين للوزارة.