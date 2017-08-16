أخبار ليبيا 24 – خاص

عقد رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الليبية، الحاكم العسكري درنة – بن جواد، الفريق عبدالرازق الناظوري أمس الثلاثاء، اجتماعًا مع مدير عام مصرف الوحدة مرعي البرعصي ومدير شركة الاتحاد لاستيراد المواشي واللحوم يوسف الشبعان.

وبحث الحضور، إمكانية التنسيق فيما بينهم لإيصال أضاحي العيد لكافة المواطنين في ظل أزمة السيولة وغلاء الأسعار.

وأكد مدير شركة الاتحاد لاستيراد المواشي واللحوم يوسف الشبعان، عزمه استيراد 100 ألف أضحية علي عدة مراحل، لافتًا إلى وصول بعض الشحنات إلى مدينة بنغازي وغيرها من المدن الشرقية.

وفي ذات السياق، قال مدير عام مصرف الوحدة مرعي البرعصي، إن المصرف سيكون علي تنسيق تام مع الحاكم العسكري في طريقة بيع الأضاحي للمواطنين وتسهيل كافة الإجراءات.

من جهته، أصدر الفريق عبدالرازق الناظوري، تعليماته للجهات الأمنية بعدم عرقلة دخول هذه الشحنات وتسهيل إجراءاتها حتى يتمكن المواطن من الاستفادة منها في أقرب وقت ممكن .