أخبار ليبيا 24 – خاص

كشف ديوان وزارة الاقتصاد والصناعة بالحكومة الليبية المؤقتة، عن حجم المخزون المتواجد حاليًا في مخازن صندوق موازنة الأسعار في مدينة درنة.

وقال ديوان وزارة الاقتصاد والصناعة في كتاب إلى رئيس مجلس الوزراء – إن التعداد السكاني المقدر لمدينة درنة يبلغ حوالي 120,875 نسمة، وذلك عقب احتساب نسمة نمو بحوالي 2 %، حتى عام 2017.

وأضاف ديوان الوزارة أن مخزون السلع التموينية الأساسية في مخازن صندوق موازنة الأسعار بمدينة درنة، يزيد عن حاجة المدينة لمدة شهر في بعض السلع الغذائية، بحسب تعداد السكاني، كما يزيد عن معدل استهلاكها لمدة ثلاثة أشهر في السلع الأخرى .