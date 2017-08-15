أخبار ليبيا 24 – خاص

نفت مصادر إيطالية الأخبار المتدوالة مؤخراً بخصوص زيارة وفد عسكري إيطالي لمطار القرضابية و مدينة سرت ، قائلة أن سبب نشر مثل هذه الأخبار هو لخلق توتر بين إيطاليا وليبيا .

وقالت مصادر إيطالية متطابقة – في تصريح خاص لوكالة أخبار ليبيا 24 – إن هناك من يحاول نشر أخبار وهمية عن زيارة وفد إيطالي عسكري لقاعدة القرضابية الجوية، ومدينة سرت، في إشارة إلى محاولة بعض الجهات الدولية والمحلية خلق توتر بين الشعب الليبي و نظيره والإيطالي.

وأوضحت المصادر ذاتها، أن بعض وسائل الإعلام الليبية نشرت أمس الإثنين أخبار وهمية ولا أساس لها من الصحة عن زيارة وفد عسكري إيطالي لكل من مطار القرضابية العسكري ومطار سرت الدولي .

المصادر

مصادر من داخل المقر العسكري في مصراته نفت كذلك لأخبار ليبيا 24 الخبر جملة وتفصيلاً، مؤكدة أن الخبر عار عن الصحة تماماً .

وأشارت المصادر إلى أن هذا النوع من الإشاعات التي تديرها الجهات المخفية – حسب وصفها – يتم بثها فقط لخلق الفوضى بين الليبيين .