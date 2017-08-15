أخبار ليبيا 24 – خاص

طالب رئيس مركز إيواء الهجرة غير الشرعية قنفودة رائد خالد إسماعيل، كافة الأجهزة الأمنية بتسليم المهاجرين غير الشرعيين المحتجزين لديهم للمركز.

وقال إسماعيل، إن المركز يعمل بصورة طبيعة وبشكل جيد، لافتًا إلى أنهم مستعدون لاستقبال حالات الهجرة غير الشرعية التي يتم إلقاء القبض عليها في مناطق عمل المركز.

وأوضح إسماعيل، أن الهدف من هذه المطالبة من شأنها المساعدة في تخفيف الضغط على مقر الأجهزة الأمنية في مدينة بنغازي التي بدأت تعج بالعمالة الوافدة بطريقة غير شرعية.

وأشار إلى أنه سيتم الاهتمام بالمهاجرين وإجراء كافة المعاملات الرسمية معهم، وترحيلهم بالطرق الشرعية والقانونية إلى بلدانهم وتسليمهم إلى سلطات بلادهم .