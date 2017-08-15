أخبار ليبيا 24 – خاص

قالت مقررة لجنة الحوار بمجلس النواب سلطنة المسماري، إن البيان الذي صدر ليل الثلاثاء عن اجتماعات لجنة الحوار بمجلس النواب، كان تأكيد على جاهزية اللجنة ورؤيتها وتصورها لمعالجة النقاط ذات الطابع الخلافي في الاتفاق السياسي.

وأوضحت المسماري لـ”أخبار ليبيا 24″، أن البيان أكد جاهزية اللجنة لاستكمال تعديل الاتفاق السياسي وليس الولوج في حوار آخر جديد.

ولفتت المسماري إلى أن اللجنة أبدت الترحيب بمبعوث الأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا غسان سلامة، وأكدت على الجاهزية للتقابل مع الأطراف السياسية الأخرى المعنية.

وأضافت، أن النقاشات التي سبقت الإعلان عن البيان كانت جادة جدا وأثارت عدة نقاط تصب في تنظيم عمل وآلية لجنة الحوار بالمجلس، وطريقة تواصل لجنة الحوار مع الأطراف الأخرى سواء كانت البعثة الأممية أو الأمم المتحدة وسفراء الدول المنخرطة بشكل أو بآخر في الشأن الليبي والاتفاق السياسي.

وتابعت مقررة لجنة الحوار بمجلس النواب، أن اللجنة برغم ترحيبها بالمبعوث الأممي، إلا إنها غير مرتاحة للأرضيات والقنوات الجديدة التي يحاول أن يفتحها مع أطراف ليبية والمجتمع المدني والبلديات وكان الأحرى به أن يركز على لجان الحوار المنبثقة عن الأطراف السياسية المعنية بالتوقيع على الاتفاق السياسي حتى يُنجز الاتفاق ويتم تعديله وتضمينه للإعلان الدستوري لإخراج حكومة موحدة ومؤسسات سيادية موحدة لحل مشكلات المواطن الليبي.

واستطردت المسماري “إن الحل في يد الليبيين أنفسهم وعقدنا العزم في لجنة الحوار بالمجلس على أن لا ندع المجتمع الدولي يتفرد باتخاذ القرار في الشأن الليبي”.

يذكر أن لجنة الحوار السياسي شكلت بناءً على قرار رقم (2) الصادر من مكتب رئاسة مجلس النواب يوم 14 أبريل الماضي، وتكونت من 24 نائبا، والنصاب يحسب 12+1.