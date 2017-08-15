أخبار ليبيا 24 – خاص

حقق فريق النصر للأواسط للكرة الطائرة مساء الاثنين، الفوز على نظيره الترسانة بثلاثة أشواط مقابل شوطين.

وجاء ذلك في رابع مباريات الفريقين بنهائيات البطولة الليبية للعبة المقامة حالياً بمدينة طرابلس.

تقدم الترسانة في الشوط الأول بنتيجة (25-22)، وعدل النصر في الشوط الثاني بـ (25-18)، وتقدم الترسانة من جديد في الشوط الثالث بـ (25-22) وحقق النصر الفوز في الشوطين الرابع والخامس بـ (25-19)، و(15-4).

وكان فريق النصر قد فقد مبارياته الثلاث الأولي بالبطولة، وسيلعب اليوم أخر مبارياته أمام فريق الإشعاع.