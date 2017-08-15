أخبار ليبيا 24 – خاص

تعادل المنتخب الليبي لكرة القدم لفئة الناشئين، وديا مع نظيره العراقي بنتيجة (1-1)، في المباراة التي احتضنها الملعب الجانبي لإستاد المنزة بالعاصمة التونسية، أمس الاثنين.

وقال إداري المنتخب الليبي للناشئين أحمد الورفلي، إن المنتخب العراقي تقدم في الدقيقة 28، وعدل منتخب ليبيا بهدف عن طريق حمزة الضراط في دقيقة 45 من الشوط الثاني، وأن الفريق قدم أداء جيدا خلال المباراة.

وتأتي المباراة في إطار استعداد المنتخب الليبي للمشاركة في بطولة شمال أفريقيا بالمغرب.

ولعب المنتخب الليبي خلال معسكره بتونس مباراتين وديتين أمام السعودية، تفوق فيهما المنتخب السعودي بنتيجة (2-1).

وسيغادر المنتخب الليبي للمغرب يوم 18 من أغسطس الجاري، وسيلعب مبارياته أيام 20 و 22 و24 من الشهر ذاته.