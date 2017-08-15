أخبار ليبيا 24 – خاص

انطلقت تظاهُرة رياضية تحت مُسمى (جيرو درنة)، أمس الاثنين، من قبل شباب فريق “شلتنا” بمدينة درنة لتجديد روح الأمل وكسر الصمت والموت الذي تحتم على المدينة منذ أسبوعين.

حيثُ تجمع عدد من الشباب معهم الدرجات الهوائية عند نقطة الانطلاقة التي كانت أمام نادي دارنس، وذلك عند الساعة الخامسة مساءً.

وجابت التظاهُرة المدينة وسط أجواء من السلام الداخلي لهؤلاء الشباب ومرورا بمحطة تنقية المياه (البُخارية) بالمدينة وحتى إنتهاء “الحدث الرياضي” عند نقطة البداية الساعة السابعة مساءً.

الجدير بالذكر أن غرفة عمليات عمر المختار التابعة للجيش الليبي، أصدرت في وقت سابق تعليماتها بمنع الدخول والخروج من مدينة درنة باستثناء الحالات الإنسانية والطبية، وذلك استعدادا لبدء عملية تحرير المدينة من المجموعات الإرهابية والسيطرة عليها.