أخبار ليبيا 24 – خاص

عقد عميد بلدية بنغازي عبدالرحمن العبار أمس الاثنين، اجتماعًا موسعًا مع رئيس الهيئة العامة للثروة الحيوانية باسط الميار، ورئيس مجلس إدارة شركة المطاحن الوطنية ومراقب الاقتصاد.

وجرى خلال الاجتماع التباحث في أزمة الدقيق والحبوب، بحضور مدير إدارة مصرف الوحدة والغرفة التجارية واتحاد الفلاحين ورئيس اتحاد المربين ومدير صندوق موازنة الأسعار ومدير إدارة الإنتاج الحيواني ومدير إدارة الخزانة بمصرف الوحدة.

وناقش المجتمعون الأمور المتعلقة بشركة المطاحن الوطنية والسبل المثلى لحل مجمل المشاكل التي تواجه المواطن من ضمنها أزمة الغلاء والأسباب التي أدت إلى إقفال المصنع أبوابه لسنوات عدة ما ترتب عليه أزمة النقص في الحبوب وبالتالي تأثر الصناعات الغذائية للشركة المتمثل في صناعة المكرونة والدقيق.

وتطرق المجتمعون إلى أزمة الأعلاف وأحوال مصانع الأعلاف وأهميتها بالنظر إلى حجم مربي المواشي في المناطق التابعة لبنغازي وعموم المنطقة الشرقية ولمعالجة ظاهرة غلاء اللحوم المرتبطة بنقص الأعلاف، وكذلك كيفية منح الاعتمادات من المصارف لأغراض الاستيراد وتوريد قطع الغيار لتشغيل المصانع التابعة للشركة .