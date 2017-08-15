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ذكر عضو مجلس النواب عصام الجهاني أن شقيقه عقيد طيار عادل الجهاني قتل برصاص في الرأس من قبل عناصر مليشيا شورى درنة الإرهابية.

وأوضح الجهاني في منشور له عبر صفحته الرسمية على “فيس بوك” أن شقيقه عندما وصل بمظلته إلى الأرض تم القبض عليه حيا مع وجود إصابة برجله و بعد مقاومة استفزازية حتى لا يتمكنوا منه حيا قاموا بإطلاق الرصاص عليه في جسده و رأسه.

جدير بالذكر أن عضو مجلس النواب نشر في صفحته على “فيس بوك” شهادة وفاة شقيقه صادرة عن مصلحه الأحوال المدنية بنغازي أفادت بتعرضه لإصابات مقذوفات نارية في الرأس بحسب الطبيب الشرعي.

يشار إلى أن الشهيد عقيد طيار عادل الجهاني أسقطت طائرته الحربية أثناء مهامه القتالية في منطقه الظهر الحمر جنوب مدينة درنة وتم تسليم جثمانه يوم أمس الإثنين بواطسة الهلال الأحمر بعد تدخل المشايخ والحكماء حيث تم دفنه في مقبرة بنينا.