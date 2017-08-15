أخبار ليبيا 24 – خاص

عثرت مصلحة الآثار بالمنطقة الجنوبية بالحكومة الليبية المؤقتة، على أثار بمزرعة أحد المواطنين بمنطقة تساوة بوادي عتبة في الجنوب الليبي.

وجاء ذلك عقب قيام أحد المواطنين بالإبلاغ عن وجود أثار بمزرعته، حيثُ توجه مدير إدارة فروع مصلحة الآثار بالمنطقة الجنوبية الأمين الهوني وفريق علمي مرافق له لزيارة المنطقة.

وجرى خلال الزيارة الكشف عن الموقع والذي ثبت بأنه عبارة عن مجموعتين من القبور الدائرية والتي يزيد عددها عن 42 قبرًا تقع على سفح جبلي يزيد عن 60 متراً.

وأوضح الهوني، أن المقابر منقورة في الصخر الرسوبي، وبعد الكشف عن بعض قطع فخارية بالموقع تبين أنها مقابر جرمنتية دفنت بطريقة القرفصاء وهي طريقة ليبية قديمة في الدفن.

وأكد الهوني، أن صاحب المزرعة قام بتسليم قطعة فخارية كان قد عثر عليها بالموقع.

يشار إلى أن تساوة واحة من واحات وادي عتبة تقع في وسط الصحراء الليبية بجنوب ليبيا وتحمل في طياتها بعد تاريخي منذ الفتوحات الإسلامية وكان يطلق عليها جرمة الصغرى، وتبعد عن مدينة مرزق 50 كم وعن مدينة سبها 200 كم.