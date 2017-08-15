أخبار ليبيا 24 – خاص

ناشدت مؤسسة السلام الدولي لحقوق الإنسان فرع الكفرة، القيادة العامة للجيش الليبي، لتحمل كامل المسؤولية حيال حماية المواطنين من الإرهاب وأعمال الحرابة والابتزاز والقتل والخطف على الهوية.

وطالبت المؤسسة في بيان لها – تحصلت وكالة “أخبار ليبيا 24″ على نسخة منه – القيادة العامة بالإسراع في فك أسر المخطوفين من العصابات المسلحة التي تدعي شرعيتها وتبعيتها للقوات المسلحة الليبية والعربية وتتعاون مع العصابات التشادية والسودانية التي تستبيح الحدود والسيادة الليبية وتتمركز بمنطقة ربيانة.

ودعا البيان، كافة الجهات والمؤسسات المدنية والإعلامية والحقوقية المحلية والدولية إلى ضرورة رصد ما يتعرض له أهالي مدينتي الكفرة وتازربو من انتهاكات لحقوق الإنسان وتوثيقها والمطالبة بمحاسبة المسؤولين عنها وتقديمهم إلى العدالة.

واستنكرت مؤسسة السلام الدولي لحقوق الإنسان، الأعمال التي وصفتها بـ”الجبانة” والتي تطال المسافرين العزل على الطريق الرابط بين الكفرة وجالو، وقيام ما وصفته بـ”العصابات المسلحة” المتمركزة بموقع الشعلة والسرير بأعمال الخطف والابتزاز وقتل المسافرين وأخرها خطف عدد من المسافرين أمس بمحطة 400 وترك العائلات في الصحراء ونقل المخطوفين إلى موقع الشعلة.