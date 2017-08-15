أخبار ليبيا 24 – خاص

اتفق عميد بلدية بنغازي عبدالرحمن العبار، مع مدير شركة الخطوط الجوية الأفريقية بالمنطقة الشرقية سراج الفيتورى، على إعداد مذكرة تفاهم بين البلدية والشركة.

وجاء ذلك خلال اللقاء الذي عُقد بمقر البلدية لمعالجة الصعوبات والعوائق التي تواجه شركة الخطوط الأفريقية حتى تتمكن من أداء مهامها وتقديم خدماتها بالشكل الأمثل.

وبموجب مذكر التفاهم، يتمكن سكان المنطقة الشرقية من الاستفادة من الخدمات التي تقدمها الشركة منها تسهيل السفر للمرضى والجرحى والمعافيين وكافة الحالات الإنسانية.

وثمن عميد بلدية بنغازي، الخدمات التي تقدمها الشركة ودورها في الدفع بعنصر الشباب في مراكز قيادية، معتبرًا هذه الخطوة بالمشجعة وممتازة .