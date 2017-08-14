أخبار ليبيا 24 – خاص

استضافت مدينة طبرق، اليوم الاثنين، ورشة العمل السابعة للمصافي المحلية تحت شعار (الحاضر .. التحديات .. المستقبل) برعاية شركة البريقة لتسويق للنفط ومشاركة أكثر من 20 شركة نفطية.

وذكر مراسل “أخبار ليبيا 24” أن ورشة العمل حضرها عضو لجنة الإدارة بالمؤسسة الوطنية للنفط وعدد كبير من لجان الإدارات لعدد من الشركات النفطية و المصافي .

وأضاف أنه خلال الورشة ألقيت العديد من المحاضرات وورقات العمل التي تخص المصافي في ليبيا، كما تم تقديم العديد من المحاضرات حول الخطة الاستراتيجية لتطوير قطاع تصنيع النفط والأثار الفنية والاقتصادية والتشغيلية وتحليل وتقييم مخاطر التأكل والملوثات الهيدروكربونية وغيرها من المواضيع التي تخص المصافي النفطية في ليبيا .

وتستمر ورشة العمل لمدة ثلاثة أيام بفندق دار السلام بمدينة طبرق .