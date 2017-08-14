أخبار ليبيا 24 – خاص

أجرت دوريات غرفة عمليات شرق بنغازي التابعة لجهاز الحرس البلدي، اليوم الاثنين، حملة تفتيش على المحلات التجارية ومحال بيع الحلويات بمنطقة السلماني وشارع فلسطين

وقال آمر دوريات غرفة علميات شرق بنغازي النقيب إبراهيم الطلحي، أن الدوريات ضبطت العديد من المخالفات والتجاوزات داخل شارع فلسطين وشارع صيدلية الشعب منها عدم وجود تراخيص وشهادات صحية، بالإضافة إلى اخلاء الأرصفة من العروض وطرد الباعة المتجولون.

وأضاف النقيب إبراهيم الطلحي – أنه تم قفل مجموعة من المحال التجارية المخالفة لعدم وجود تراخيص لمزاولة المهنة وعدم وجود شهادات صحيه وقلة النظافة داخل المحال التجارية.

وحذر النقيب أبراهيم أصحاب المحال التجارية بضرورة استيفاء الاجراءات القانونية لمحلاتهم التجارية وكذلك الالتزام بالنظافة وعدم الاعتداء على الرصيف العام.